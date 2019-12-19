Георгий Бовт: В отличие от прошлых лет, в этой пресс-конференции Путина не было жалоб на бояр, которые бесчинствуют на местах
Иван Панкин обсуждает с известным политологом Георгием Бовтом главные политические и экономические заявления Владимира Путина
Георгий Бовт: В отличие от прошлых лет, в этой пресс-конференции Путина не было жалоб на бояр, которые бесчинствуют на местах
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