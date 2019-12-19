2019-12-19T21:13:28+03:00
Бовт знает
Иван ПАНКИН@radio_kp

Георгий Бовт: В отличие от прошлых лет, в этой пресс-конференции Путина не было жалоб на бояр, которые бесчинствуют на местах

Георгий Бовт - про главные политические и экономические заявления Владимира Путина.Георгий Бовт - про главные политические и экономические заявления Владимира Путина.

Иван Панкин обсуждает с известным политологом Георгием Бовтом главные политические и экономические заявления Владимира Путина

Георгий Бовт: В отличие от прошлых лет, в этой пресс-конференции Путина не было жалоб на бояр, которые бесчинствуют на местах

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5 Сентября 2019 17:03 - 17:45

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Тема: Георгий Бовт: Приговор Синице такой жестокий, потому что власти важно показать силовикам, что она на их стороне, не сольёт и не предаст

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ

В гостях: Георгий БОВТ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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