2019-12-19T21:14:14+03:00
Темы дня
Александр ГАМОВЕлена АФОНИНА

Про 90-е, Ленина, Кадырова, танки на Кубани, сдачу Ленинграда, распад СССР и 31 декабря. Самые яркие высказывания Владимира Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019.Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые яркие фразы Президента с Большой пресс-конференции-2019

Про 90-е, Ленина, Кадырова, танки на Кубани, сдачу Ленинграда, распад СССР и 31 декабря. Самые яркие высказывания Владимира Путина

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