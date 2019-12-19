Про 90-е, Ленина, Кадырова, танки на Кубани, сдачу Ленинграда, распад СССР и 31 декабря. Самые яркие высказывания Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самые яркие фразы Президента с Большой пресс-конференции-2019
Про 90-е, Ленина, Кадырова, танки на Кубани, сдачу Ленинграда, распад СССР и 31 декабря. Самые яркие высказывания Владимира Путина
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