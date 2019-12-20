2019-12-20T04:57:35+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

20 декабря. Создание ВЧК, открытие памятника Феликсу Дзержинскому, преждевременная смерть американского певца Бобби Дарена

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

20 декабря. Создание ВЧК, открытие памятника Феликсу Дзержинскому, преждевременная смерть американского певца Бобби Дарена

00:00
00:00

20 декабря. В этот день в разные годы:

1917 год - создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

1958 год - открытие памятника Феликсу Дзержинскому на одноименной площади.

1973 год - в США умирает певец Бобби Дарен.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
14 Декабря 2019 23:02 - 23:59

Был бы повод

Тема: 9-15 декабря. Премьеры опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», утверждение официального Андреевского флага, первый почтовый ящик в России, премьера фильма «Унесенные ветром»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Москве тушат пожар на подземной парковке под жилым домом
Спецпредставитель США по КНДР стал первым замом Помпео
Певец Марк Энтони лишился своей роскошной яхты: она сгорела и затонула в Майами
Израильская авиация в ответ на ракетный обстрел нанесла удар по ХАМАС
В Египте пассажирский поезд протаранил машину, погибли семь человек
Постоялец дома престарелых в США устроил стрельбу: одна женщина убита, две ранены
Защищать Трампа в сенате от импичмента будет Чиполлоне
На Украине ввели список высших офицерских званий по образцу НАТО
Администрация Трампа выступила против новых «адских» санкций в отношении России
Новая встреча Россия – Украина – ЕС по газу состоится в ближайшее время
Следком: среди пятерых пострадавших в стрельбе на Лубянке в Москве - один гражданский
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу
В Китае создают искусственное Солнце
К подписанию документов по итогам газовых переговорах в Берлине уже готовы
В центре Москвы из-за перестрелки на Лубянке частично перекрыты дороги
В сети появилось видео ликвидации стрелка на Лубянке в Москве
Очевидцев перестрелки на Лубянке, прятавшиеся в кафе, выпустили за полицейский кардон
Закупать материалы для моста через Волгу под Тольятти начнут уже в 2019 году