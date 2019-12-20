20 декабря. Создание ВЧК, открытие памятника Феликсу Дзержинскому, преждевременная смерть американского певца Бобби Дарена
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
20 декабря. Создание ВЧК, открытие памятника Феликсу Дзержинскому, преждевременная смерть американского певца Бобби Дарена
00:00
00:00
20 декабря. В этот день в разные годы:
1917 год - создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).
1958 год - открытие памятника Феликсу Дзержинскому на одноименной площади.
1973 год - в США умирает певец Бобби Дарен.