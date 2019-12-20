С начала года в России вымерло больше людей, чем живет в Уссурийске. В чем причина демографической катастрофы в России
В чем причина демографической катастрофы в России.
Николай Платошкин поспорил с председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым, останутся ли русские и Россия во всемирной истории дальше
С начала года в России вымерло больше людей, чем живет в Уссурийске. В чем причина демографической катастрофы в России
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