СЕГОДНЯ 01:00 2019-12-21T00:58:08+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

21 декабря. Первый номер журнала «Огонёк», первый кроссворд в газете, премьера мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 00:00 00:00

21 декабря. В этот день в разные годы:

1899 год - выход первого номера журнала «Огонёк».

1913 год - в Нью-Йорке в газете впервые опубликован первый кроссворд.

1937 год - в Лос-Анджелесе проходит премьера мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

1993 год - умер Кола Бельды.