21 декабря. Первый номер журнала «Огонёк», первый кроссворд в газете, премьера мультфильма «Белоснежка и семь гномов»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
21 декабря. Первый номер журнала «Огонёк», первый кроссворд в газете, премьера мультфильма «Белоснежка и семь гномов»
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21 декабря. В этот день в разные годы:
1899 год - выход первого номера журнала «Огонёк».
1913 год - в Нью-Йорке в газете впервые опубликован первый кроссворд.
1937 год - в Лос-Анджелесе проходит премьера мультфильма «Белоснежка и семь гномов».
1993 год - умер Кола Бельды.