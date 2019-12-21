2019-12-21T00:58:08+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

21 декабря. Первый номер журнала «Огонёк», первый кроссворд в газете, премьера мультфильма «Белоснежка и семь гномов»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

21 декабря. Первый номер журнала «Огонёк», первый кроссворд в газете, премьера мультфильма «Белоснежка и семь гномов»

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21 декабря. В этот день в разные годы:

1899 год - выход первого номера журнала «Огонёк».

1913 год - в Нью-Йорке в газете впервые опубликован первый кроссворд.

1937 год - в Лос-Анджелесе проходит премьера мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

1993 год - умер Кола Бельды.

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Был бы повод

Тема: 9-15 декабря. Премьеры опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», утверждение официального Андреевского флага, первый почтовый ящик в России, премьера фильма «Унесенные ветром»

В студии: Михаил АНТОНОВ
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