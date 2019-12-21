СК заявил об изменении Родченковым базы данных московской лаборатории, в Бурятии двух полицейских обвиняют в убийстве 17-летней давности, Apple планирует создать свои спутники, мошенники получают данные от завербованных сотрудников крупных компаний

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