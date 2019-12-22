22 декабря. Взятие русскими войсками крепости Измаил, смерть писателя Николая Островского, новый гимн СССР
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
22 декабря. Взятие русскими войсками крепости Измаил, смерть писателя Николая Островского, новый гимн СССР
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22 декабря. В этот день в разные годы:
1790 год - русские войска под командованием Александра Суворова взяли турецкую крепость Измаил.
1936 год - умер писатель Николай Островский.
1943 год - Совнарком СССР утверждает текст нового Гимна СССР.