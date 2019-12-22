2019-12-22T13:14:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

22 декабря. Взятие русскими войсками крепости Измаил, смерть писателя Николая Островского, новый гимн СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

22 декабря. Взятие русскими войсками крепости Измаил, смерть писателя Николая Островского, новый гимн СССР

00:00
00:00

22 декабря. В этот день в разные годы:

1790 год - русские войска под командованием Александра Суворова взяли турецкую крепость Измаил.

1936 год - умер писатель Николай Островский.

1943 год - Совнарком СССР утверждает текст нового Гимна СССР.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
21 Декабря 2019 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 16-22 декабря. Открытие Дома моды Кристиана Диора, премьера мультсериала «Симпсоны», возвращение Андрея Сахарова из Горьковской ссылки, взятие русскими войсками крепости Измаил

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
14 Декабря 2019 23:02 - 23:59

Был бы повод

Тема: 9-15 декабря. Премьеры опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», утверждение официального Андреевского флага, первый почтовый ящик в России, премьера фильма «Унесенные ветром»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
"Историческое приземление": В Нью-Мексико корабль Starliner совершил успешную посадку
"Убойная вечеринка": В США по меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы в жилом доме
Грозит до трех лет тюрьмы: Материалы дела актрисы Бочкаревой направили в суд
Лавров: Россия призывает обсудить проблемы, связанные с планами США по выводу оружия в космос
Лавров заявил, что РФ намерена ответить на санкции США против "Северного потока-2"
"Их мнение я учитываю": Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции
Палили из "Мерседеса" в воздух: Появилось видео стрельбы из автоматов "Калашникова" в Москве
Кремль: Путин будет участвовать в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту
Такого не было 43 года: Парламент Кубы назначил премьер-министра
Ливийская армия Хафтара задержала судно с турецким экипажем
Михаил Горбачев идет на поправку
Действующий лидер Афганистана победил на президентских выборах
Премьер Украины рассказал о плюсах газового соглашения с Россией