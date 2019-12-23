23 декабря. Объявление 1-го января выходным днём в СССР, расстрел Лаврентия Берии, премьера программы «Чтобы помнили»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
23 декабря. Объявление 1-го января выходным днём в СССР, расстрел Лаврентия Берии, премьера программы «Чтобы помнили»
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23 декабря. В этот день в разные годы:
1947 год - первое января объявляется выходным днем по всему СССР.
1953 год - расстрелян Лаврентий Берия.
1993 год - первый выпуск программы Леонида Филатова «Чтобы помнили».
1968 год - премьера фильма Серджио Леона «Хороший, плохой, злой »