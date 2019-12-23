2019-12-23T14:08:35+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

23 декабря. Объявление 1-го января выходным днём в СССР, расстрел Лаврентия Берии, премьера программы «Чтобы помнили»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

23 декабря. Объявление 1-го января выходным днём в СССР, расстрел Лаврентия Берии, премьера программы «Чтобы помнили»

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23 декабря. В этот день в разные годы:

1947 год - первое января объявляется выходным днем по всему СССР.

1953 год - расстрелян Лаврентий Берия.

1993 год - первый выпуск программы Леонида Филатова «Чтобы помнили».

1968 год - премьера фильма Серджио Леона «Хороший, плохой, злой »

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