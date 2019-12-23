Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты, в Кремле раскритиковали санкции США против «Северного потока–2», омский «мальчик на гречке» может встретить Новый год дома с мамой
Елена Афонина - с главными темами дня
Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты, в Кремле раскритиковали санкции США против «Северного потока–2», омский «мальчик на гречке» может встретить Новый год дома с мамой
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