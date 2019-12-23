Новогодние полеты оказались под угрозой, синоптики рассказали о погоде перед Новым годом, стало известно, что чаще всего загадывают у Деда Мороза россияне
Елена Афонина - с главными темами дня
Новогодние полеты оказались под угрозой, синоптики рассказали о погоде перед Новым годом, стало известно, что чаще всего загадывают у Деда Мороза россияне
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