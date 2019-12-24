24 декабря. Создание Ку-клукс-клана, первый тираж газеты «Искры», скоропостижная смерть ученого Владимира Бехтерева, премьера фильма «Андрей Рублев»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
24 декабря. Создание Ку-клукс-клана, первый тираж газеты «Искры», скоропостижная смерть ученого Владимира Бехтерева, премьера фильма «Андрей Рублев»
24 декабря. В этот день в разные годы:
1865 год - создание в США общества Ку-клукс-клана.
1900 год - выход первого номера газеты «Искры».
1927 год - скоропостижно скончался ученый невропатолог Владимир Бехтерев.
1971 год - выход фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».