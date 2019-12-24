2019-12-24T00:04:55+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

24 декабря. Создание Ку-клукс-клана, первый тираж газеты «Искры», скоропостижная смерть ученого Владимира Бехтерева, премьера фильма «Андрей Рублев»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

24 декабря. Создание Ку-клукс-клана, первый тираж газеты «Искры», скоропостижная смерть ученого Владимира Бехтерева, премьера фильма «Андрей Рублев»

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24 декабря. В этот день в разные годы:

1865 год - создание в США общества Ку-клукс-клана.

1900 год - выход первого номера газеты «Искры».

1927 год - скоропостижно скончался ученый невропатолог Владимир Бехтерев.

1971 год - выход фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

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