СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-24T21:44:31+03:00

Наша экономика «упрется в потолок» уже через несколько месяцев, в России изменены правила проведения экзамена на водительские права, спутник «Метеор-М» столкнулся с микрометеоритом 00:00 00:00

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