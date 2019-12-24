Наша экономика «упрется в потолок» уже через несколько месяцев, в России изменены правила проведения экзамена на водительские права, спутник «Метеор-М» столкнулся с микрометеоритом
Елена Афонина - с главными темами дня
Наша экономика «упрется в потолок» уже через несколько месяцев, в России изменены правила проведения экзамена на водительские права, спутник «Метеор-М» столкнулся с микрометеоритом
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