СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-24T21:30:37+03:00

Владимир Путин: СССР всегда догоняли США. Сейчас ситуация уникальна - догоняют нас. Гиперзвуковое оружие есть только у России 00:00 00:00

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