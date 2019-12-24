2019-12-24T21:30:37+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Владимир Путин: СССР всегда догоняли США. Сейчас ситуация уникальна - догоняют нас. Гиперзвуковое оружие есть только у России

Владимиру Путину показали выставку новейшего и перспективного вооружения. Фото: Михаил Климентьев/ТАССВладимиру Путину показали выставку новейшего и перспективного вооружения. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

На расширенной коллегии Министерства обороны президент рассказал, в чем уникальное преимущество России

Владимир Путин: СССР всегда догоняли США. Сейчас ситуация уникальна - догоняют нас. Гиперзвуковое оружие есть только у России

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