СЕГОДНЯ 08:03 2019-12-25T12:04:18+03:00

Яндекс предлагает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков, а самыми востребованными в новом году будут врачи и айтишники 00:00 00:00

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