2019-12-25T12:04:18+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Яндекс предлагает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков, а самыми востребованными в новом году будут врачи и айтишники

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня.

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня

Яндекс предлагает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков, а самыми востребованными в новом году будут врачи и айтишники

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19 Декабря 2019 9:03 - 9:54

Главное - вовремя

Тема: Плакаты с вопросами, подарки Президенту и рекордное число участников: Что делают журналисты за кулисами ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина

В студии: Александр ГАМОВ, Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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