Яндекс предлагает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков, а самыми востребованными в новом году будут врачи и айтишники
Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные темы дня
Яндекс предлагает банкам оценивать кредитоспособность заемщиков, а самыми востребованными в новом году будут врачи и айтишники
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