25 декабря. Премьера фильма «Веселые ребята», смерть Чарли Чаплина, расстрел Николау Чаушеску и его жены, отставка Михаила Горбачева
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
25 декабря. Премьера фильма «Веселые ребята», смерть Чарли Чаплина, расстрел Николау Чаушеску и его жены, отставка Михаила Горбачева
25 декабря. В этот день в разные годы:
1934 год - премьера кинофильма Георгия Александрова «Веселые ребята».
1977 год - умирает Чарли Чаплин.
1989 год - расстрел Николау Чаушеску и его жены Елены.
1991 год - уходит в отставку Михаил Горбачев.