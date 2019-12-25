2019-12-25T21:19:29+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

25 декабря. Премьера фильма «Веселые ребята», смерть Чарли Чаплина, расстрел Николау Чаушеску и его жены, отставка Михаила Горбачева

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

25 декабря. Премьера фильма «Веселые ребята», смерть Чарли Чаплина, расстрел Николау Чаушеску и его жены, отставка Михаила Горбачева

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25 декабря. В этот день в разные годы:

1934 год - премьера кинофильма Георгия Александрова «Веселые ребята».

1977 год - умирает Чарли Чаплин.

1989 год - расстрел Николау Чаушеску и его жены Елены.

1991 год - уходит в отставку Михаил Горбачев.

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