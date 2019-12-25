СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-25T17:50:38+03:00

В Минкомсвязи испытали «суверенный интернет», в Тольятти задержали подозреваемого в поставке гнилого мяса в детсады и школы, в Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой России 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.