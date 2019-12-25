2019-12-25T17:50:38+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В Минкомсвязи испытали «суверенный интернет», в Тольятти задержали подозреваемого в поставке гнилого мяса в детсады и школы, в Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой России

Валентин Алфимов - с главными темами дня.Валентин Алфимов - с главными темами дня.

Валентин Алфимов - с главными темами дня

В Минкомсвязи испытали «суверенный интернет», в Тольятти задержали подозреваемого в поставке гнилого мяса в детсады и школы, в Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой России

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