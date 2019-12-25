Путин указал правительству на недостаточные темпы роста экономики, число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Байките Красноярского края возросло до 16
Валентин Алфимов - с главными темами дня.
Валентин Алфимов - с главными темами дня
Путин указал правительству на недостаточные темпы роста экономики, число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Байките Красноярского края возросло до 16
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