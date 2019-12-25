Российский рубль подорожал до максимума с июля прошлого года, Россия возвращается к переговорам по строительству американской окололунной станции, 500 тысяч алиментщиков не смогут выехать из страны
Елена Афонина подводит информационные итоги дня.
Елена Афонина подводит информационные итоги дня
Российский рубль подорожал до максимума с июля прошлого года, Россия возвращается к переговорам по строительству американской окололунной станции, 500 тысяч алиментщиков не смогут выехать из страны
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