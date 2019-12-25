СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-25T22:05:24+03:00

Российский рубль подорожал до максимума с июля прошлого года, Россия возвращается к переговорам по строительству американской окололунной станции, 500 тысяч алиментщиков не смогут выехать из страны 00:00 00:00

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