2019-12-25T22:05:24+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Российский рубль подорожал до максимума с июля прошлого года, Россия возвращается к переговорам по строительству американской окололунной станции, 500 тысяч алиментщиков не смогут выехать из страны

Елена Афонина подводит информационные итоги дня.Елена Афонина подводит информационные итоги дня.

Елена Афонина подводит информационные итоги дня

Российский рубль подорожал до максимума с июля прошлого года, Россия возвращается к переговорам по строительству американской окололунной станции, 500 тысяч алиментщиков не смогут выехать из страны

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 11.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 15:03 - 15:15

Темы дня

Тема: Путин указал правительству на недостаточные темпы роста экономики, число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Байките Красноярского края возросло до 16

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
Сегодня 15:33 - 15:45

Темы дня

Тема: В Минкомсвязи испытали «суверенный интернет», в Тольятти задержали подозреваемого в поставке гнилого мяса в детсады и школы, в Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой России

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: В России продолжается волна лжеминирований, Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло российскую экономику, лидеру группы «Алиса» Константину Кинчеву исполняется 61 год

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
24 Декабря 2019 18:16 - 18:28

Темы дня

Тема: Наша экономика «упрется в потолок» уже через несколько месяцев, в России изменены правила проведения экзамена на водительские права, спутник «Метеор-М» столкнулся с микрометеоритом

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
23 Декабря 2019 19:33 - 19:45

Темы дня

Тема: Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты, в Кремле раскритиковали санкции США против «Северного потока–2», омский «мальчик на гречке» может встретить Новый год дома с мамой

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
23 Декабря 2019 18:16 - 18:28

Темы дня

Тема: В Госдуме поддержали идею запретить снюс и другую никотиносодержащую продукцию, исчезнувшую 16 лет назад жительницу Томска обнаружили в больнице Красноярска

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
22 Декабря 2019 14:03 - 14:15

Темы дня

Тема: МИД Украины разъяснил запрет поездок по внутреннему паспорту, Емельяненко ответил Рамзану Кадырову, оттепель в европейской части привела к ледяным дождям, россияне назвали лучшие фильмы года

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
22 Декабря 2019 12:03 - 12:15

Темы дня

Тема: В ПФР объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров, МИД Польши ответил на слова Путина, Зюганов не исключает проведение досрочных президентских выборов, 40% россиян назвали елку основным источником праздничного духа

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Санта-Клаус вылетел с Северного полюса и отправился в праздничное путешествие
Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги
Роспотребнадзор разрешил изымать никотиносодержащие смеси
«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ
Перевозку красной икры в самолетах планируют ограничить в 2020 году
США намерены наказать Турцию санкциями за сближение с Россией
Умер Владимир Бушин, поэт и публицист
Захарова: генсек ООН игнорирует «вопиющие случаи» невыдачи виз сотрудникам организации из России
Владимир Путин назвал ситуацию в экономике России удовлетворительной
Роскомнадзор просит суд заблокировать два почтовых сервиса
Китайские военные испытали ракету, способную поразить любую цель в США
Путин призвал продолжить работать над снижением ставки по ипотеке
Путин освободил от должностей ряд высокопоставленных силовиков
В Госдуме прокомментировали возможность внедрения системы распознавания лиц на ЕГЭ
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
МИД Польши ответит на слова Путина о связи республики с нацистской Германии
Росстат: инфляция в России за год составила 3,1%
Ученые рассказали о новом цикле солнечной активности
Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему
В Минздраве не согласились со словами Голиковой об оптимизации здравоохранения
«Да прольется свет на дорогую Украину»: Папа Римский призвал к миру в незалежной
В МИД рассказали о возможном ответе на санкции против «Северного потока - 2»
Военный самолет разбился на северо-западе Ирана
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Ученые рассказали, в каком возрасте начинается старение организма