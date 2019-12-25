26 декабря. Ликвидация безграмотности, издание книги «Волшебник Изумрудного города», премьера фильма «Здравствуйте, я ваша тётя»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
26 декабря. Ликвидация безграмотности, издание книги «Волшебник Изумрудного города», премьера фильма «Здравствуйте, я ваша тётя»
26 декабря. В этот день в разные годы:
1919 год - Совнарком принимает Декрет о ликвидации безграмотности в стране.
1936 год - Александр Волков заканчивает книгу «Волшебник Изумрудного города».
1975 год - премьера телефильма «Здравствуйте, я ваша тётя».
2007 год - альбом Эми Уайнхаус признан самым продаваемым альбомом года.