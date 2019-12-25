2019-12-25T23:19:31+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

26 декабря. Ликвидация безграмотности, издание книги «Волшебник Изумрудного города», премьера фильма «Здравствуйте, я ваша тётя»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

26 декабря. Ликвидация безграмотности, издание книги «Волшебник Изумрудного города», премьера фильма «Здравствуйте, я ваша тётя»

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26 декабря. В этот день в разные годы:

1919 год - Совнарком принимает Декрет о ликвидации безграмотности в стране.

1936 год - Александр Волков заканчивает книгу «Волшебник Изумрудного города».

1975 год - премьера телефильма «Здравствуйте, я ваша тётя».

2007 год - альбом Эми Уайнхаус признан самым продаваемым альбомом года.

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