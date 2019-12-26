В Кремле подвели итоги уходящего года, россияне назвали главные победы и провалы, в Уфе осудили полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы
Игорь Измайлов - с главными темами дня
В Кремле подвели итоги уходящего года, россияне назвали главные победы и провалы, в Уфе осудили полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы
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