Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь, «Роскосмос» впервые за 10 лет не провалил ни одного запуска, Алена Водонаева посоветовала не рожать детей в России
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь, «Роскосмос» впервые за 10 лет не провалил ни одного запуска, Алена Водонаева посоветовала не рожать детей в России
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