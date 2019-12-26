Под Воронежем взорвали машину главы Рамонского района, в Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию, Михаилу Боярскому сегодня исполняется 70 лет
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Под Воронежем взорвали машину главы Рамонского района, в Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию, Михаилу Боярскому сегодня исполняется 70 лет
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