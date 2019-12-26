СЕГОДНЯ 19:03 2019-12-26T22:01:24+03:00

Сегодня должны огласить приговор обвиняемым по громкому делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Фото: Рустем АХУНОВ

Бывшим полицейским в Уфе дали сроки за изнасилование дознавательницы 00:00 00:00

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