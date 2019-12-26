Бывшим полицейским в Уфе дали сроки за изнасилование дознавательницы
Их признали виновными и назначили наказание - 6 и 7 лет колонии. Кроме того, бывшим правоохранителям предстоит выплатить потерпевшей три миллиона рублей компенсации
Бывшим полицейским в Уфе дали сроки за изнасилование дознавательницы
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.