СЕГОДНЯ 19:33 2019-12-26T22:24:44+03:00

Путин поручил с 2020 года увеличить объем бюджетных субсидий на поддержку кинематографии. А есть ли будущее у российского кино? 00:00 00:00

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