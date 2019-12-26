Путин поручил с 2020 года увеличить объем бюджетных субсидий на поддержку кинематографии. А есть ли будущее у российского кино?
Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе. В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» она прокомментировала свою отставку
Путин поручил с 2020 года увеличить объем бюджетных субсидий на поддержку кинематографии. А есть ли будущее у российского кино?
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