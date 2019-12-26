27 декабря. Убийство генерала Михаила Милорадовича, введение паспортной системы и звания «Герой социалистического труда» в СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
27 декабря. Убийство генерала Михаила Милорадовича, введение паспортной системы и звания «Герой социалистического труда» в СССР
27 декабря. В этот день в разные годы:
1825 год - умирает от пулевого ранения генерал Михаил Милорадович, раненный во время восстания декабристов.
1932 год - в СССР вводится паспортная система.
1934 год - Алексей Толстой начинает писать «Приключения Буратино».
1938 год - в СССР вводится звание «Герой социалистического труда».
2005 год - самым популярным рингтоном становится Crazy Frog.