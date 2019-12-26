2019-12-27T00:13:49+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

27 декабря. Убийство генерала Михаила Милорадовича, введение паспортной системы и звания «Герой социалистического труда» в СССР

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

27 декабря. Убийство генерала Михаила Милорадовича, введение паспортной системы и звания «Герой социалистического труда» в СССР

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27 декабря. В этот день в разные годы:

1825 год - умирает от пулевого ранения генерал Михаил Милорадович, раненный во время восстания декабристов.

1932 год - в СССР вводится паспортная система.

1934 год - Алексей Толстой начинает писать «Приключения Буратино».

1938 год - в СССР вводится звание «Герой социалистического труда».

2005 год - самым популярным рингтоном становится Crazy Frog.

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