Сергей Мардан: Слова Водонаевой о том, что нечего плодить нищету, значат для молодежи больше, чем слова 99% депутатов Госдумы
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают главные новости недели.
Надана Фридрихсон и Сергей Мардан обсуждают, есть ли правда в словах Алены Водонаевой, просидевшей полжизни у костра в «Доме-2», призвавшей женщин не рожать «в стране рабов»
Сергей Мардан: Слова Водонаевой о том, что нечего плодить нищету, значат для молодежи больше, чем слова 99% депутатов Госдумы
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