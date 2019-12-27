В ближайшие 16 лет Россия продолжит вымирать, в Госдуме назвали самые важные законы, принятые в этом году, Фёдор Емельяненко готовится провести один из своих последних боёв в карьере
Игорь Измайлов - с главными темами дня
В ближайшие 16 лет Россия продолжит вымирать, в Госдуме назвали самые важные законы, принятые в этом году, Фёдор Емельяненко готовится провести один из своих последних боёв в карьере
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