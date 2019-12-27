В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию, самым загруженным днем в московских аэропортах станет 30 декабря, новогодние праздники опасны для психического здоровья
Игорь Измайлов - с главными темами дня
В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию, самым загруженным днем в московских аэропортах станет 30 декабря, новогодние праздники опасны для психического здоровья
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