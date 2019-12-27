СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-27T17:00:21+03:00

Малый и средний бизнес - точка роста в моногородах 00:00 00:00

А. Чепель:

- В эфире программа «Свое дело». У микрофона Александр Чепель. Моногорода – это населенные пункты, образованные вокруг одного крупного предприятия. В России более трехсот моногородов. Это примерно треть от общего числа городов России. И в них живет примерно 10 % всего населения страны. Как правило, уровень жизни в этих городах полностью зависит от положения дел на градообразующем предприятии. Растущий уровень безработицы в моногородах ведет к росту социальной напряженности. По оценкам специалистов, для решения проблем монозависимости и ликвидации безработицы в моногородах России потребуется создать 363 тысячи рабочих мест. Одним из ключей к решению этой задачи является поддержка в моногородах малого и среднего предпринимательства. Об этом мы сегодня будем говорить с нашей гостьей – заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, генеральным директором Фонда развития моногородов Ириной Макиевой. Здравствуйте, Ирина.

И. Макиева:

- Здравствуйте.

СПРАВКА РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Ирина Владимировна Макиева родилась 21 февраля в Горьком. Получила два высших образований – экономиста и юриста. С 2002 года работала в Минэкономразвития, далее - в Экспертном управлении Президента РФ, с 2008 года в структуре правительства России. С ноября 2009-го – заместитель председателя Внешэкономбанка. В 2016 году назначена руководителем приоритетной программы Президента – «Комплексное развитие моногородов». В августе 2018 года приступила к исполнению обязанностей генерального директора некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». Отмечена благодарностями Президента России, награждена различными медалями.

А. Чепель:

- Вместе со мной программу ведет мой коллега – Максим Коряко.

М. Коряко:

- Здравствуйте, коллеги.

А. Чепель:

- Программа развития моногородов реализуется в России уже с 2014 года. Каково значение малого и среднего предпринимательства для решения проблем моногородов?

И. Макиева:

- Для Фонда развитие малого и среднего предпринимательства является, конечно, одной из основных задач. Потому что наша цель – создавать альтернативные рабочие места, все то, что не связано с градообразующим предприятием. А кто, как не МСП, как раз это делают? Для того, чтобы малое и среднее предпринимательство как можно ярче, быстрее развивалось в моногородах, мы льготно финансируем предпринимателей. Когда вы зададите вопрос: а что вы хотите, что хочет бизнес в первую очередь? В первую очередь бизнес хочет «длинных» и дешевых денег. Поэтому у нас есть льготный займ от 5 млн до 250 млн рублей под 0 % годовых на 15 лет – этот продукт самый востребованный среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ирина МАКИЕВА: Малый и средний бизнес - точка роста в моногородах. 27.12.2019.В студии: Ирина Макиева, заместитель председателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов. Ведущие: Александр Чепель и Максим Коряко. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео!

А. Чепель:

- Давайте еще раз повторим для наших слушателей. От 5 до 250 миллионов рублей.

И. Макиева:

- Под 0 % годовых на 15 лет.

А. Чепель:

- И куда обращаться предпринимателю, если ему нужно меньше, чем 5 миллионов рублей?

И. Макиева:

- Если меньше, то, скорее, это клиент Корпорации МСП и МСП Банка. У нас с Корпорацией МСП есть совместный продукт. Если к нам предприниматель идет за займом, то он может взять гарантию Корпорации МСП, которая будет стоить 0,75 % годовых.

М. Коряко:

- Хочу вернуться на один вопрос назад. Вы упомянули, что работаете в основном с малым и средним предпринимательством, которое не связано с градообразующим предприятием. Но в моногородах так или иначе, наверное, большая часть предпринимателей связаны с градообразующим предприятием. Что делать им? И вообще, как к ним вы относитесь, работаете ли вы с предпринимателями, которые связаны как-то с градообразующим предприятием?

И. Макиева:

- Из нашего, скажем так, периметра поддержки не выпадают те предприниматели, которые связаны менее чем на 50 %. То есть, если половина твоего дохода – это то, что не связано с градообразующим, то тогда ты тоже наш клиент.

М. Коряко:

- Логику этого объяснить можно достаточно просто. В случае, если с градообразующим предприятием что-то случится, экономика города, да и город должны работать за счет предпринимателей, которые никак с ним не связаны.

И. Макиева:

- Да, это так. Это наша первоочередная задача.

М. Коряко:

- Ирина, какие основные типовые проблемы у предпринимателей есть в моногородах?

И. Макиева:

- Типовые проблемы я уже обозначила. Нет денег на запуск проекта, на его поддержку. Всегда и в моногородах, и не в моногородах предприниматели обозначают одни и те же проблемы. Деньги дорогие, деньги «короткие». Я думаю, что проблема с помещениями в большинстве городов уже решена. Раньше предприниматели жаловались на административные барьеры, на нехватку помещений. Я вижу, насколько быстро, бурно эта проблема решается. В первую очередь, в небольших городах. Тот кредитный продукт, о котором я сказала, это как раз большая помощь и поддержка для того, чтобы предприниматель встал на ноги.

А. Чепель:

- Наверное, все-таки моногород – это еще и небольшой город, как правило? А небольшой город – это, наверное, не очень большой рынок сбыта, не очень высокий уровень спроса на продукцию. Наверное, это тоже проблема, с которыми сталкиваются предприниматели, реализуя свои проекты в моногородах?

И. Макиева:

- Моногорода разные. Есть маленькие, есть средние, есть большие. Их несколько сот тысяч. Например, Набережные Челны, Новокузнецк, Тольятти – это 500-600 тысяч населения. Это крупные моногорода. Есть совсем небольшие, порядка тысячи человек. Если мы говорим про проблему малых городов, то вы абсолютно правильно заметили, что основная проблема – это сбыт. Потому что часто это бывают удаленные города. И транспортная доступность до крупных городов невелика. Тогда можно рассчитывать только на сбыт внутри. Поэтому в таких городах в первую очередь развита торговля. А производство – это уже прерогатива более крупных городов.

М. Коряко:

- А можно поднять статистику за последнее время, сколько заявок или сколько поддержанных проектов от представителей малого и среднего предпринимательства поступили в фонд?

И. Макиева:

- Если говорить на сегодня, то фонд заключил 25 соглашений на общую сумму порядка 9 млрд. рублей. Из 25 соглашений – 16 это то, что мы отдаем субъектам малого и среднего предпринимательства. И из них, если идти дальше, 11 соглашений – это как раз под льготный продукт «5-250» под 0 % годовых. И в этом году по этим займам МСП получит порядка 1,5 млрд рублей в небольшие моногорода.

А. Чепель:

- Это, наверное, не единственное направление поддержки малого и среднего предпринимательства – выдача беспроцентных займов? Какие еще основные направления вы могли бы отметить?

И. Макиева:

- Мы строим бесплатную инфраструктуру, за которую субъекты МСП не платят. Например, в городе, для того, чтобы был сделан красивый подъезд со стороны дороги к субъекту МСП, нужно эту дорогу привести в порядок. Мы можем выдавать деньги на ремонт, на модернизацию дороги. Или на строительство дороги, если ее нет, для того, чтобы субъекты МСП, которые вокруг этой дороги, получили отличную транспортную доступность. А транспортная доступность – это увеличение сбыта. Можно привести другой пример. Например, субъекты МСП собираются на одной площадке под названием индустриальный парк. Тогда мы бесплатно подводим все инженерные сети к этому индустриальному парку. Для субъекта МСП, по сути, это готовая площадка, на которую он может выходить и тут же заниматься производством своих товаров.

М. Коряко:

- Фактически мы говорим о том, что существуют два вида мер поддержки – это финансовая и нефинансовая. И то, о чем мы говорили, это как раз нефинансовая мера поддержки.

И. Макиева:

- Нет, все-таки это финансовая поддержка. Если говорить про нефинансовую, это, скорее, консультации - модно говорить 24/7. В штате фонда есть линейные менеджеры, это те люди, которые консультируют практически круглосуточно предпринимателей из моногородов. Вот это я называю нефинансовой поддержкой.

А. Чепель:

- Максим имел в виду, что есть прямая поддержка, непосредственная бизнесу, а есть некая косвенная поддержка, когда мы создаем некие условия для более успешного развития этого малого бизнеса.

И. Макиева:

- Да, это косвенная и прямая финансовая.

М. Коряко:

- Фонд развивает еще несколько отдельных проектов. У каждого из них есть название. И мы в рамках нашей программы хотели бы и о них тоже поговорить. Есть проект «Место притяжения», рассчитан на развитие малого и среднего предпринимательства. Не могли бы подробнее рассказать, что из себя представляет этот проект?

И. Макиева:

- Проект запущен в этом году. Но мы понимаем, что первые яркие результаты мы увидим в 2020 и 2021 годах. Потому что этот проект рассчитан на достаточно длительный срок. Что такое «Место притяжения», как нам это видится. Для небольшого города, например, создание пешеходной улицы и «оживление» ее субъектами МСП может стать тем местом притяжении, куда хочется прийти не только жителю в выходной день, но и туристу, который приедет в этот город. Например, в каком-то городе есть набережная. Вот прошел по этой набережной - нет ни кафе рядом, нет рядом библиотеки, ресторана, нет того места, куда хотелось бы зайти. Наша задача и наша цель заключается в том, чтобы вот это место обустроить, «оживить». И мы в первую очередь здесь видим особую роль субъектов МСП. Мы начали про малое и среднее предпринимательство говорить, и мы опять к этому возвращаемся. Потому что здесь заложен огромный потенциал. Если предприниматели не знают, с чего начать, мы вместе с Ассоциацией франчайзинга решили им подсказать. И специально для моногородов порядка 18-19, каждый день прибавляются эти цифры, 20, может быть, даже сегодня франшиз будут льготными для тех, кто захочет открыть такой бизнес в моногородах.

М. Коряко:

- Опишите, как выглядит эта схема сотрудничества предпринимателей с вами, с проектом «Место притяжения»? Как это может быть полезно предпринимателям?

И. Макиева:

- «Место притяжения» - это проект, на который мы делаем ставку на следующий год. Что это такое? Например, в городе есть набережная, по которой просто прошлись туда-обратно и ушли домой. Потому что на этой набережной больше нечего делать. Есть я, предприниматель, и хочу там открыть кафе, кофейню, пиццерию, прокат велосипедов, самокатов.

М. Коряко:

- Все, что нужно для того, чтобы это место притяжения стало настоящим местом притяжения.

И. Макиева:

- Абсолютно верно. Что мы для этого можем предложить? Мы предлагаем здесь комплексный продукт. Например, мы выдаем льготный займ под 5 % годовых, это если крупный займ – 250 миллионов - миллиард. Но это, скорее, уже устойчивый средний.

А. Чепель:

- Для открытия кафе, пожалуй, такого займа не потребуется.

И. Макиева:

- Может, кто-то захочет сделать супер-ресторан. Моногорода очень разные. И доход жителей городов абсолютно разный. Льготный займ под 0 % годовых. Например, мне нужно 5 млн. рублей, я хочу открыть кофейню. Или, например, я хочу открыть итальянскую пиццерию. Но я не знаю, как сделать это, у меня нет опыта. Я не знаю, с чего начать. И тут к нам на помощь приходят льготные франшизы, которые «рассказывают», как это делать, какое оборудование должно быть, какое меню у тебя должно там внутри быть. И вот льготная франшиза, например, мини-«Эль Патио», появляется в небольшом городе. Здесь есть мы со своим кредитным продуктом, Корпорация МСП с льготной гарантией и франшиза, которая также для моногородов является льготной.

А. Чепель:

- Какие еще примеры франшизы вы можете привести в рамках этого сотрудничества?

И. Макиева:

- Например, «ИНВИТРО». Известная марка.

А. Чепель:

- Все преимущества франшизы, а именно: известная марка, технология, всевозможная организационная поддержка – это, что называется, прилагается к такому пакету поддержки малого предпринимателя.

М. Коряко:

- И весь этот проект работает только в случае, если открывается субъект малого или среднего предпринимательства в месте, которое признано местом притяжения. Таким образом, решается еще и вопрос недостаточного спроса. Например, мы начали программу фактически с того, что у некоторых предпринимателей есть проблема, связанная с недостаточным спросом. А место притяжения – это место, где как раз есть люди, а значит – есть спрос. .

И. Макиева:

- Да.

А. Чепель:

- Спрос должен встретиться с предложением.

М. Коряко:

- Есть еще один интересный проект, о котором мы хотели бы у вас спросить. И каким образом этот проект уже помогает предпринимателям. Проект называется «Прошагай город». Расскажите о нем подробней.

И. Макиева:

- Это, наверное, мой любимый проект этого года. «Прошагай город» - это совместный проект ВЭБа, РЭЦ, Фонда развития моногородов, Гугла и Яндекса. Мы всех собрали здесь в одну историю. Как это происходит. Горожане собираются в какой-то одной точке. Обычно в небольшом городе это бывает либо дворец культуры, дом культуры, летом мы собирались на площади напротив городской администрации. Это место, которое может вместить как можно больше людей. Все делятся на команды. Надеваем галстучки разного цвета. Заранее разрабатываются маршруты. И все выходят из одной точки одномоментно. При этом мы рассказываем, как наносить на карты Гугл и Яндекс те объекты, которые мы хотели бы «прошагать». Около каждого объекта делается селфи, размещается фотография объекта и делается его описание.

Так вот, уже сейчас 160 моногородов свои города «прошагали». К нам присоединились крупные города - 11 крупных городов – они тоже увидели, что это работает, и тоже решили в этом проекте поучаствовать. Что является результатом? Первое – появляются объекты, которые интересны туристам внешним и внутренним. Потому что на картах Гугл и Яндекса. Гугл у нас рассчитан на внешних туристов, Яндекс – на внутренних туристов. И что важно, туда же наносятся кафе, кофейни, мороженое, детские центры, все что угодно. И как раз те МСП, которые являются владельцами, они получают вот этот дополнительный поток посетителей.

Итак, какие предварительные итоги? Мы окончательные итоги подведем на площадке Гугл в конце января. Но предварительные итоги следующие. На 10 % выросло число пользователей онлайн-карт из моногородов. 76 % участников-моногородистов сказали, что они открыли город по-новому. Я считаю, что это тоже очень важно. Потому что, когда я «шагала» в какой-то команде, молодежь, да и люди более старшего возраста, они говорили: надо же, мы столько лет здесь живем, а мы не знали, что здесь…

А. Чепель:

- Где это было?

И. Макиева:

- Например, в Вязниках, в Тольятти.

А. Чепель:

- Вы прошагали несколько городов?

И. Макиева:

- Я «прошагала» много городов. Я «шагала» и в дождь, и в снег, и в жару. Первый такой интересный проект «Прошагай город» был в Сатке, это был февраль. Было очень холодно. Я не попала на этот квест. Но я следила, смотрела ВКонтакте в режиме онлайн. Я смотрела, какие радостные были все, когда они начали шагать. Там было около -30. Сатка – это Челябинская область. Я видела видео, когда все вернулись. Замерзшие, но такие счастливые. Потому что очень много эмоций положительных возникает во время проведения такого мероприятия. В том числе, квесты: пока не ответишь на вопрос, невозможно прийти к следующему объекту.

Я могу ошибиться, могу даже не вспомнить, как назывался этот город, мне выдали какую-то подзорную трубу, сделанную из крепкого картона, и я должна пройти по линии, смотря через эту трубу, и только после того, как несколько человек пройдут этот правильный путь, можно было подойти к следующему объекту. И вот группа товарищей за нас очень сильно болела. Потому что, если мы ошибемся, то вся группа останется на предыдущем объекте. Там задавали вопросы по истории города. Допустим, в городе Невинномысск одномоментно «шагали» две тысячи человек. Мне кажется, это как тимбилдинг для города.

А. Чепель:

- Я бы сказал, градообразующее мероприятие. Когда горожане чувствуют себя некой сообщностью, причастными к судьбе своего города. Это, наверное, очень важно.

И. Макиева:

- И кто еще «шагает». Градообразующие предприятия «шагают», туристические компании «шагают». Студенты, пенсионеры, мамы с детьми. У каждого свой маршрут. Допустим, пенсионеры наносят поликлинику, парк и место для отдыха. Даже банкомат, который тоже необходим. Мамочки с детьми наносят детские площадки, детские сады. Допустим, мороженое, комнаты, где можно побыть с детьми, где можно переодеть ребенка. Подростки наносят боулинг, библиотеку, дискотеку, скейт-парк, какие-то такие активности.

А. Чепель:

- Кто же наносит на карту туристические достопримечательности?

И. Макиева:

-Вообще-то – все. И туристические компании даже придумывают специальные призы – автобусные туры по своему краю, путевки различные. Мы никого не заставляем. Эта инициатива идет изнутри.

М. Коряко:

- Исходя из того, что разная аудитория участвует в таком мероприятии, я не совсем понял, у всех получается разный маршрут?

И. Макиева:

- Да. Более того, маршруты разрабатываются заранее. Выходят из одной точки. И у каждой группы свой маршрут. А потом они возвращаются в эту точку. Причем во время этой «прошагайки», так с удовольствием называем это мероприятие, идет видеосъемка, потом монтируется быстрый ролик. И выбираются победители.

А. Чепель:

- Это однократное мероприятие в каждом городе? Или регулярное?

И. Макиева:

- Мы думали, что это будет однократное. Один город достаточно крупный у нас «прошагал» уже шесть раз. Они разбили город на разные секторы. Так как за один поход не смогли охватить весь город, они это делали неоднократно.

М. Коряко:

- Ирина, вы привели пример, где в одном городе две тысячи человек одновременно участвовали в таком мероприятии. Плюс в другом городе шесть раз такое мероприятие проводилось. Нельзя сказать, что это спонтанно организованное мероприятие. Наверняка у него есть организаторы, которые вкладывают в это свои ресурсы, там нужны люди. Наверняка какая-то техника, оборудование, раз снимаются фото-, видеоматериалы, другой контент производится. Это какая-то предпринимательская инициатива? Люди делают за свои деньги и за свой интерес? Или в этом как-то участвует фонд?

И. Макиева:

- Наше участие, если говорить про фонд, заключается в том, что мы помогаем разрабатывать туристические маршруты дистанционно. За это денег не берем. Мы вкладываемся своим временем, своими эмоциями. И у нас есть лидер проекта – Валентина Яковлева в Фонде развития моногородов, которая эту тему двигает. Если мы говорим про «Место притяжения» - у нас по каждому направлению есть лидер проекта.

Если мы говорим про саму разработку маршрутов, то, конечно, мы это делаем вместе где-то с историческим музеем, где-то с образовательным учреждением, в зависимости от того, кто в городе готов этим заниматься. И люди, которые работают с нами из моногородов, они это тоже делают не за деньги. Они это делают, потому что им это интересно, им это важно. Это как личный вклад в развитие своей территории, своего города. А если говорить про съемку, то мы все снимаем на телефоны, потом все вместе монтируем.

М. Коряко:

- Главное преимущество предпринимателей в участии в этом процессе заключается в том, что на предпринимателях и на каких-то предпринимательских точках делается конкретный акцент.

И. Макиева:

- Да, это верно. Если говорить про субъекты МСП, приведу несколько примеров. В моногородах: Тольятти, Киселевск, Прокопьевск. Тольятти – это крупный автопром в Самарской области. Киселевск, Прокопьевск – это Кузбасс, Кемеровская область. Так вот, оттуда нам сообщили о том, что на 5 % сразу выросла посещаемость в субъектах МСП. В Прокопьевске это парк-отель, драмтеатр, краеведческий музей и художественная школа.

А. Чепель:

- Ну вот, получен конкретный и вполне осязаемый результат, что, собственно, и требовалось в качестве результата по такой, и подобным программам.

Ирина, на днях была информация о том, что в кабинет министров внесена обновленная программа поддержки моногородов. Вообще программа поддержки моногородов развивается уже пять лет, с 2014 года. И вот сейчас внесена обновленная программа. Видимо, через какое-то время произойдет ее обсуждение, утверждение. И, наверное, в новый 2020 год мы войдем с утвержденной обновленной программой. В чем новинки этой программы? Что ждет моногорода, малых предпринимателей в моногородах согласно этой программе?

И. Макиева:

- Мы ожидаем, что обновленная программа по поддержке и развитию моногородов будет утверждена, принята в первом квартале 2020 года. Что нового там появится? И к чему нужно готовиться? Я скажу то, что есть, и то, что мы ожидаем. Сейчас есть три основные опции, если говорить про финансы: это строительство инженерной инфраструктуры, софинансирование 95 на 5. Это к новым предприятиям, которые не связаны с градообразующими.

Вторая опция. Два вида займов. 5-250 миллионов – под 0 % годовых на 15 лет. При гарантии банка. И второе – 250 миллионов – миллиард займ на 15 лет под 5 % годовых. Это, скорее, для среднего бизнеса. Это то, что есть.

Что мы ожидаем нового? Что добавится к этим мерам поддержки? Мы исходили из проблем моногородов и от запроса городов. Они говорят о том, что в них изношена коммунальная инфраструктура. Это тепло, вода, электричество. Изношен городской транспорт. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, мы ждем принятия решений по концессии, льготному лизингу.

А. Чепель:

- Что это за проекты?

И. Макиева:

- Например, местный автобус. Можно рассмотреть две опции. Первая – мы можем выдать займ лизинговой компании льготный. А лизинговая компания закупит транспорт и отдаст в лизинг предпринимателю. Это лизинговая схема. Вторая – если предприниматель не хочет лизинговой схемы. Тогда он напрямую к нам обратится за займом. Мы выдадим ему займ на льготных условиях. И тогда он сможет, если это транспорт его личный, закупить себе новое оборудование, а если это транспорт городской, то тогда он может этот транспорт выкупить на себя. Здесь настолько много разных моделей.

Если говорить про сети. Допустим, тепло, вода. В некоторых городах это находится на балансе МУПа. Тогда мы будем работать с МУПом. Это как раз проект МЧП – муниципально-частного партнерства. Если эти сети они хотят передать концессионеру крупному, который является профи на этом рынке, то тогда мы дадим займ концессионеру. Там очень много моделей. Проекты эти окупаются достаточно долго, и мы к этому готовы. Тот ресурс, который у нас сейчас есть, и который планируется получать на ближайшие три года, мы будем очень рачительно использовать, чтобы как можно больше моногородов получили эти виды поддержки.

А. Чепель:

- Наверное, самое время сказать нашим слушателям, каким образом они могут следить за новинками, за объявлениями в этой сфере, за новостями. И куда обращаться для того, чтобы включиться в эту программу?

И. Макиева:

- Для того, чтобы получить займ, нужно сделать четыре простых шага. Первое – подать заявку в фонд в электронном виде. За каждым городом закреплен линейный менеджер. Этих людей с фамилиями и координатами можно найти на нашем сайте моногорода.рф. Заполняют предварительную заявку, она достаточно простая. И в течение трех рабочих дней линейный менеджер должен дать ответ – наш ты клиент или не наш. И как раз эти три дня он выясняет, связано с градообразующим или нет. Занимается разрешенными видами деятельности или нет. Зарегистрирован на территории муниципального образования или нет.

Если все сошлось, все соответствует, говорит: да, ты наш клиент. Дальше предприниматель дистанционно заполняет пакет документов и идет в банк для получения гарантии. К нам не нужно обращаться. Мы уже ему выдали оферту: да, ты наш. И он с этой офертой идет в банк и говорит: я хочу открыть или я хочу получить ресурс, я хочу получить гарантию под такой-то проект. Банк смотрит его пакет документов и говорит: да, мы тебе даем гарантию.

А. Чепель:

- В данном случае имеет значение, какой именно банк?

И. Макиева:

- Перечень банков у нас находится на сайте, это порядка 50 банков. Чтобы не ошибиться, все крупные банки – ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк – они все у нас находятся в топе. Соответственно, вы можете обратиться в любой из этих банков. Если банки в нашем списке внизу, это означает, что для этих банков лимиты меньше.

М. Коряко:

- Имеются в виду лимиты получаемой суммы?

И. Макиева:

- Мы внутри выставляем лимиты, на какую сумму мы можем принять от этого банка гарантию. Если вы берете топ-5, это означает, что у них лимиты неограниченные.

А. Чепель:

- Рекомендуется начать сверху.

И. Макиева:

- Абсолютно верно. Дальше предприниматель, получив согласие, что да, банк выдаст гарантию, приходит к нам, и мы в течение 13 рабочих дней должны принять положительное решение.

М. Коряко:

- Это когда речь идет о суммах от 5 млн. рублей и выше.

И. Макиева:

- Да, это верно. При этом можно получить гарантию Корпорации МСП, можно получить гарантию ВЭБа на проекты, которые более крупные. И можно получить гарантию одного из 50 банков, которые указаны в перечне.

М. Коряко:

- Тогда какой маршрут у предпринимателей, у которых требуемая сумма ниже 5 миллионов?

И. Макиева:

- Тогда путь в Корпорацию МСП.

А. Чепель:

- Это центры «Мой бизнес», которые мы обсуждали не так давно в одной из наших программ.

М. Коряко:

- Один из интересных вопросов, который мы хотели бы вас задать, он уже больше на свободную форму: планы фонда на ближайший год? Чего хотели бы добиться? Каких результатов ожидаете от 2020 года?

И. Макиева:

- Мы хотим в пяти городах запустить «Место притяжения». Мы хотим дошагать наши моногорода, хотя бы 250 городов. Мы хотим выдать - у нас 4,7 млрд. рублей, плюс 0,8 возврата – и того в кармане 5,5 миллиардов. Мы хотим порядка 4 млрд. выдать в виде займа. Остальные – в виде инфраструктуры. И мы хотим после того, как мы с этим всем справимся, обратиться за дополнительным финансированием по программе поддержки и развития моногородов.

А. Чепель:

- Спасибо за этот интересный разговор.