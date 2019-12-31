В МЧС напомнили о правилах использования пиротехники, космонавты на МКС встретят новый год 16 раз, синоптики рассказали, какие погодные сюрпризы принесет начало января
Валентин Алфимов - с главными темами дня
В МЧС напомнили о правилах использования пиротехники, космонавты на МКС встретят новый год 16 раз, синоптики рассказали, какие погодные сюрпризы принесет начало января
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