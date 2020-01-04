4 января. Анна Павлова показывает «Лебедя», публикация первого в мире хит-парада песен и премьера «Соломенной шляпки»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
4 января. Анна Павлова показывает «Лебедя», публикация первого в мире хит-парада песен и премьера «Соломенной шляпки»
4 января. В этот день в разные годы:
1908 год. Анна Павлова показывает «Лебедя» на музыку Камиля Сен-Санса.
1936 год. Журнал Billboard впервые публикует первый в мире хит-парад.
1966 год. Убийство конькобежки Инги Артамоновой.
1975 год. Премьера «Соломенной шляпки».