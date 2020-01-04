2020-01-03T22:25:05+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

4 января. Анна Павлова показывает «Лебедя», публикация первого в мире хит-парада песен и премьера «Соломенной шляпки»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

4 января. Анна Павлова показывает «Лебедя», публикация первого в мире хит-парада песен и премьера «Соломенной шляпки»

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4 января. В этот день в разные годы:

1908 год. Анна Павлова показывает «Лебедя» на музыку Камиля Сен-Санса.

1936 год. Журнал Billboard впервые публикует первый в мире хит-парад.

1966 год. Убийство конькобежки Инги Артамоновой.

1975 год. Премьера «Соломенной шляпки».

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