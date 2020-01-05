5 Янв. 2020 2020-01-05T13:57:58+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

5 января. Первый прыжок с парашютом, публикация романа «Туманность Андромеды» и премьера фильма «Опасные гастроли» с Высоцким 00:00 00:00

5 января. В этот день в разные годы:

- 1913 год. Совершен первый в мире прыжок с парашютом, который изобрел Котельников.

- 1957 год. Начинается публикация романа Ивана Ефремова "Туманность Андромеды".

- 1970 год. На экраны выходит фильм "Опасные гастроли" с Владимиром Высоцким.

- 1979 год. Первый концерт Prince.