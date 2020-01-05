5 января. Первый прыжок с парашютом, публикация романа «Туманность Андромеды» и премьера фильма «Опасные гастроли» с Высоцким
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
5 января. Первый прыжок с парашютом, публикация романа «Туманность Андромеды» и премьера фильма «Опасные гастроли» с Высоцким
5 января. В этот день в разные годы:
- 1913 год. Совершен первый в мире прыжок с парашютом, который изобрел Котельников.
- 1957 год. Начинается публикация романа Ивана Ефремова "Туманность Андромеды".
- 1970 год. На экраны выходит фильм "Опасные гастроли" с Владимиром Высоцким.
- 1979 год. Первый концерт Prince.