2020-01-05T13:57:58+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

5 января. Первый прыжок с парашютом, публикация романа «Туманность Андромеды» и премьера фильма «Опасные гастроли» с Высоцким

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

5 января. Первый прыжок с парашютом, публикация романа «Туманность Андромеды» и премьера фильма «Опасные гастроли» с Высоцким

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5 января. В этот день в разные годы:

- 1913 год. Совершен первый в мире прыжок с парашютом, который изобрел Котельников.

- 1957 год. Начинается публикация романа Ивана Ефремова "Туманность Андромеды".

- 1970 год. На экраны выходит фильм "Опасные гастроли" с Владимиром Высоцким.

- 1979 год. Первый концерт Prince.

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