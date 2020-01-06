Цена нефти Brent превысила 70 долларов за баррель, Tesla продала в 2019-м в полтора раза больше машин, чем годом ранее, в европейской части России на Рождество будет аномально теплая погода
Мария Баченина - с главными темами дня
Цена нефти Brent превысила 70 долларов за баррель, Tesla продала в 2019-м в полтора раза больше машин, чем годом ранее, в европейской части России на Рождество будет аномально теплая погода
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