6 Янв. 2020 2020-01-06T15:07:56+03:00

Цена нефти Brent превысила 70 долларов за баррель, Tesla продала в 2019-м в полтора раза больше машин, чем годом ранее, в европейской части России на Рождество будет аномально теплая погода 00:00 00:00

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