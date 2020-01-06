Николай Стариков: Убийством Сулеймани США показывают, что могут объявить террористической любую организацию - хоть ФСБ и убить кого угодно
Владимир Ворсобин и публицист Николай Стариков обсуждают, почему убийство Сулеймани столь значимо для Ирана, всего Ближнего Востока и России
Николай Стариков: Убийством Сулеймани США показывают, что могут объявить террористической любую организацию - хоть ФСБ и убить кого угодно
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