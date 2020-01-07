В WhatsApp распространяется новогодний вирус, в пожарах в Австралии погибли уже больше пятисот миллионов животных, а ученые выяснили, что зимой надо вводить сокращенный рабочий день
Елена Афонина - с главными темами дня.
Елена Афонина - с главными темами дня
В WhatsApp распространяется новогодний вирус, в пожарах в Австралии погибли уже больше пятисот миллионов животных, а ученые выяснили, что зимой надо вводить сокращенный рабочий день
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