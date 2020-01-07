7 Янв. 2020 2020-01-07T14:07:59+03:00

В WhatsApp распространяется новогодний вирус, в пожарах в Австралии погибли уже больше пятисот миллионов животных, а ученые выяснили, что зимой надо вводить сокращенный рабочий день 00:00 00:00

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