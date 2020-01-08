Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал
Спасатели на месте продолжают искать останки погибших.Фото: REUTERS
Андрей Баранов и Игорь Измайлов разбирают с экспертом основные версии крушения украинского самолета в Тегеране
Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал
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