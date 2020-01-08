В России изменились правила поверки счетчиков, при зарядке смартфонов в общественных местах можно подцепить вирусы, названы лучшие способы прийти в форму после долгих новогодних праздников
Игорь Измайлов - с главными посленовогодними новостями
В России изменились правила поверки счетчиков, при зарядке смартфонов в общественных местах можно подцепить вирусы, названы лучшие способы прийти в форму после долгих новогодних праздников
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