2020-01-08T15:32:32+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Путин прилетел к Эрдогану открывать «Турецкий поток», но пришлось говорить о войне на Ближнем Востоке

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Новый газопровод состоит из двух нитей общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, проложенный по дну Черного моря

Путин прилетел к Эрдогану открывать «Турецкий поток», но пришлось говорить о войне на Ближнем Востоке

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