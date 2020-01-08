Путин прилетел к Эрдогану открывать «Турецкий поток», но пришлось говорить о войне на Ближнем Востоке
Новый газопровод состоит из двух нитей общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, проложенный по дну Черного моря
Путин прилетел к Эрдогану открывать «Турецкий поток», но пришлось говорить о войне на Ближнем Востоке
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