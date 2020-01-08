2020-01-08T18:34:28+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

8 января. Премьера комедии «Самогонщики», показ сериала «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли и рождение Элвиса Пресли

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

8 января. Премьера комедии «Самогонщики», показ сериала «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли и рождение Элвиса Пресли

00:00
00:00

8 января. В этот день в разные годы:

1907 год. Застрелен Главный военный прокурор России Владимир Павлов за указ выносить военно-полевым судам приговоры в течение 48 часов.

1962 год. Премьера комедии «Самогонщики».

1967 год. В Польше погиб актер Збигнев Цибульский.

1989 год. BBC начинает показ сериала «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли.

1935 год. Рождение Элвиса Пресли.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
28 Декабря 2019 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 23-29 декабря. Объявление 1-го января выходным днём в СССР, первый тираж газеты «Искры», ликвидация безграмотности в Советской России, первый сеанс братьев Люмьер

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Декабря 2019 23:03 - 23:59

Был бы повод

Тема: 16-22 декабря. Открытие Дома моды Кристиана Диора, премьера мультсериала «Симпсоны», возвращение Андрея Сахарова из Горьковской ссылки, взятие русскими войсками крепости Измаил

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
14 Декабря 2019 23:02 - 23:59

Был бы повод

Тема: 9-15 декабря. Премьеры опер Михаила Глинки «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», утверждение официального Андреевского флага, первый почтовый ящик в России, премьера фильма «Унесенные ветром»

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Олимпиаде в Токио после решения CAS
Захарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке
Освобождены двое россиян, похищенных пиратами в Нигерии
Высказались за решение всех проблем исключительно мирными методами: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Пилоты разбившегося украинского самолета не могли связаться с диспетчерским пунктом
Иран отказался отдавать США чёрные ящики разбившегося украинского Boeing
Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии с 12 января 2020 года
Зеленский назвал приоритетом установление ответственных за катастрофу с Боингом в Тегеране
Медведев поручил дать оценку безопасности туризма и полетов на Ближнем Востоке
Эрдоган - Путину: «Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена»
Путин рассказал о тенденциях к обострению ситуации на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт
В 2019-м чаще всего покупали «двушки» и «однушки»