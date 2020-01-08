8 Янв. 2020 2020-01-08T18:34:28+03:00

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы.

8 января. Премьера комедии «Самогонщики», показ сериала «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли и рождение Элвиса Пресли 00:00 00:00

8 января. В этот день в разные годы:

1907 год. Застрелен Главный военный прокурор России Владимир Павлов за указ выносить военно-полевым судам приговоры в течение 48 часов.

1962 год. Премьера комедии «Самогонщики».

1967 год. В Польше погиб актер Збигнев Цибульский.

1989 год. BBC начинает показ сериала «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли.

1935 год. Рождение Элвиса Пресли.