8 января. Премьера комедии «Самогонщики», показ сериала «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли и рождение Элвиса Пресли
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
8 января. Премьера комедии «Самогонщики», показ сериала «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли и рождение Элвиса Пресли
8 января. В этот день в разные годы:
1907 год. Застрелен Главный военный прокурор России Владимир Павлов за указ выносить военно-полевым судам приговоры в течение 48 часов.
1962 год. Премьера комедии «Самогонщики».
1967 год. В Польше погиб актер Збигнев Цибульский.
1989 год. BBC начинает показ сериала «Пуаро» с Дэвидом Суше в главной роли.
1935 год. Рождение Элвиса Пресли.