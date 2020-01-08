Александр Гурнов: Давайте называть вещи своими именами: Война между США и Ираном началась. И Америка испугалась
Обозреватель RT и ведущий Радио «Комсомольская правда» Александр Гурнов - о трёх возможных сценариях развития военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном
Александр Гурнов: Давайте называть вещи своими именами: Война между США и Ираном началась. И Америка испугалась
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