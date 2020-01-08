2020-01-08T19:53:20+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Путин и Трамп запустили «Турецкий поток», в Конгрессе призвали прекратить провокации США в отношении Ирана, в Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Путин и Трамп запустили «Турецкий поток», в Конгрессе призвали прекратить провокации США в отношении Ирана, в Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары

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