Путин и Трамп запустили «Турецкий поток», в Конгрессе призвали прекратить провокации США в отношении Ирана, в Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары
Игорь Измайлов - с главными темами дня
Путин и Трамп запустили «Турецкий поток», в Конгрессе призвали прекратить провокации США в отношении Ирана, в Роскачестве назвали самые качественные отечественные товары
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!
А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.