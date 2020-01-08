Владимир Жириновский: Ядерный конфликт на Ближнем Востоке спланирован 10 лет назад. Там будет 50 миллионов жертв, еще 200 миллионов - в конфликте Индии и Пакистана
Лидер ЛДПР прокомментировал Владимир Жириновский в эфире Радио «Комсомольская правда» дал свой прогноз о дальнейшем развитии событий.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лидер ЛДПР прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» удар Ирана по базам США и дал свой прогноз о дальнейшем развитии событий
Владимир Жириновский: Ядерный конфликт на Ближнем Востоке спланирован 10 лет назад. Там будет 50 миллионов жертв, еще 200 миллионов - в конфликте Индии и Пакистана
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