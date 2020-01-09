Перед новым годом в магазины попали 30 тонн зараженной красной икры
Антон Челышев рассказывает обо всем, что связано с рыбой и морепродуктами.
Антон Челышев рассказывает обо всем, что связано с рыбой и морепродуктами: как их добывают, как они попадают на прилавки российских магазинов и как выбрать по-настоящему вкусный и качественный продукт
Перед новым годом в магазины попали 30 тонн зараженной красной икры
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