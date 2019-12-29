2019-12-29T16:01:33+03:00
Темы дня
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Российские дети стали чаще болеть, в Пензе Дед Мороз раздавал детям снюсы, центр Москвы будет пешеходным до 6-го января, диетологи назвали простые способы похудеть, клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

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Михаил Антонов - с главными темами дня

Российские дети стали чаще болеть, в Пензе Дед Мороз раздавал детям снюсы, центр Москвы будет пешеходным до 6-го января, диетологи назвали простые способы похудеть, клип группы Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

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