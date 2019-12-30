30 декабря. Введение празднования Нового года, убийство Григория Распутина, образование СССР, премьера фильма «Зигзаг удачи»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
30 декабря. Введение празднования Нового года, убийство Григория Распутина, образование СССР, премьера фильма «Зигзаг удачи»
30 декабря. В этот день в разные годы:
1699 год - именной указ Петра I о праздновании Нового года 1 января и введение летоисчисления от Рождества Христова и переход России на Юлианский календарь.
1916 год - убийство Григория Распутина.
1922 год - образование СССР.
1968 год - премьера фильма «Зигзаг удачи».