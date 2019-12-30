2019-12-30T18:48:40+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

30 декабря. Введение празднования Нового года, убийство Григория Распутина, образование СССР, премьера фильма «Зигзаг удачи»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

30 декабря. Введение празднования Нового года, убийство Григория Распутина, образование СССР, премьера фильма «Зигзаг удачи»

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30 декабря. В этот день в разные годы:

1699 год - именной указ Петра I о праздновании Нового года 1 января и введение летоисчисления от Рождества Христова и переход России на Юлианский календарь.

1916 год - убийство Григория Распутина.

1922 год - образование СССР.

1968 год - премьера фильма «Зигзаг удачи».

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