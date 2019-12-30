2019-12-30T21:19:06+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Блумберг подвел итоги 20-летнего правления Путина, аналитики назвали самые выгодные вложения этого года, в следующем году Россия отправит миссию на Марс

Елена Афонина - с главными темами дня.Елена Афонина - с главными темами дня.

Елена Афонина - с главными темами дня

Блумберг подвел итоги 20-летнего правления Путина, аналитики назвали самые выгодные вложения этого года, в следующем году Россия отправит миссию на Марс

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