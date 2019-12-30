Блумберг подвел итоги 20-летнего правления Путина, аналитики назвали самые выгодные вложения этого года, в следующем году Россия отправит миссию на Марс
Елена Афонина - с главными темами дня
Блумберг подвел итоги 20-летнего правления Путина, аналитики назвали самые выгодные вложения этого года, в следующем году Россия отправит миссию на Марс
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