30 Дек. 15:03 2019-12-30T21:19:06+03:00

Блумберг подвел итоги 20-летнего правления Путина, аналитики назвали самые выгодные вложения этого года, в следующем году Россия отправит миссию на Марс 00:00 00:00

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