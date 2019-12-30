Двое подозреваемых в теракте в Петербурге дают показания, в Домодедово и Шереметьево думают, как вернуть курилки, в Красноярске люди за ночь собрали больше миллиона рублей на квартиру для пенсионера
Елена Афонина - с главными темами дня
Двое подозреваемых в теракте в Петербурге дают показания, в Домодедово и Шереметьево думают, как вернуть курилки, в Красноярске люди за ночь собрали больше миллиона рублей на квартиру для пенсионера
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