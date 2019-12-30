2019-12-30T20:12:37+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Пенсионная реформа и открытие Крымского моста стали для россиян главными событиями года

Подводим экономические итоги года с Михаилом Делягиным.Подводим экономические итоги года с Михаилом Делягиным.

Подводим экономические, политические и общественные итоги года вместе с Михаилом Делягиным!

Михаил Делягин: Пенсионная реформа и открытие Крымского моста стали для россиян главными событиями года

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Михаил Делягин:

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18 Ноября 2019 17:03 - 18:02

Экономика с Михаилом Делягиным

Тема: Михаил Делягин: Парламент Осетии предложил установить всем бюджетникам минимальную зарплату в 2 прожиточных минимума. Но Госдума это не примет

В студии: Михаил ДЕЛЯГИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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