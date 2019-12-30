Михаил Делягин: Пенсионная реформа и открытие Крымского моста стали для россиян главными событиями года
Подводим экономические итоги года с Михаилом Делягиным.
Подводим экономические, политические и общественные итоги года вместе с Михаилом Делягиным!
Михаил Делягин: Пенсионная реформа и открытие Крымского моста стали для россиян главными событиями года
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Михаил Делягин: