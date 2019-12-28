СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-28T16:20:31+03:00

Евгения Медведева снялась с произвольной программы Чемпионата России, к 2035 году на одну тысячу трудоспособных россиян придется 622 пенсионера и ребенка, туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкасты, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.