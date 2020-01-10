2020-01-10T17:28:39+03:00
Темы дня
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Зеленский допустил версию попадания ракеты в «Боинг», в России на 70% выросло число преступлений в IT-сфере, в ночь на 11 января произойдет первое лунное затмение в этом году

Игорь Измайлов - с главными темами дня.Игорь Измайлов - с главными темами дня.

Игорь Измайлов - с главными темами дня

Зеленский допустил версию попадания ракеты в «Боинг», в России на 70% выросло число преступлений в IT-сфере, в ночь на 11 января произойдет первое лунное затмение в этом году

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