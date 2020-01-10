10 Янв. 2020 2020-01-10T17:28:39+03:00

Зеленский допустил версию попадания ракеты в «Боинг», в России на 70% выросло число преступлений в IT-сфере, в ночь на 11 января произойдет первое лунное затмение в этом году 00:00 00:00

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